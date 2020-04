I Della Valle danno vita al fondo per le famiglie di medici ed infermieri

Le famiglie dei medici e infermieri italiani vengono tutelate dagli imprenditori del “gruppo Tod’s Spa”.

Onore ai Della Valle che hanno dato vita ad un FONDO a favore delle famiglie di medici ed infermieri: al momento sono 89 medici e dei 25 infermieri (di cui 2 suidici), tutti morti per curare altri malati da Covid-19.







Il presidente e direttore amministratore delegato di Tod’s Spa, Diego, insieme al fratello vice-presidente ed amministratore delegato Andrea, hanno donato già la somma di 5 milioni di euro: “Il loro altruismo e il loro coraggio saranno per sempre un esempio per tutti noi”.Hanno spiegato poi che il fondo si chiamerà “SEMPRE CON VOI” e che “l’iniziativa vuole essere una prima pietra, nella speranza che in molti si uniscano alla solidarietà”.Diego e Andrea Della Valle hanno affidato l’amministrazione del fondo alla Protezione Civile, infatti il capo-dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha firmato un’ordinanza proprio per questo.







Pertanto “Sempre con voi“ verrà gestito dalla Protezione Civile italiana, che lo ha già aperto ad ulteriori donazioni che potranno essere versate sul conto aperto dalla stessa Protezione Civile:IBAN IT66J0306905020100000066432.

I Della Valle rinunciano anche ai compensi di Tod’s

In un comunicato ufficiale del gruppo Tod’s Spa, del 30 marzo il consiglio di amministrazione ha deciso, “vista la straordinarietà del momento, di non distribuire nessun dividendo”. Nella nota viene aggiunto anche il “presidente e vice-presidente, Diego e Andrea Della Valle, hanno deciso di rinunciare ai loro compensi per l’esercizio 2020”.







Inoltre si conferma, sempre all’interno dello stesso comunicato che “la destinazione dell’1% dell’utile netto consolidato” verrà destinato “ad iniziative di solidarietà”.

Tod’s é il gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod’s, Hogan, Fay e Roger Vivier.

Andrea Ippolito