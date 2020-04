Buone notizie questa sera dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Appena 76 i nuovi positivi su un numero rilevante di tamponi esaminati 1.880.

Cala nettamente quindi il dato percentuale: i positivi sono il 4% dei tamponi esaminati.

Questo il particolare dei dati provenienti dai laboratori degli ospedali campani:

Ospedale Cotugno di Napoli : sono stati esaminati 483 tamponi di cui 37 positivi ;

: sono stati esaminati 483 tamponi di cui ; Ospedale Ruggi di Salerno : sono stati esaminati 209 tamponi di cui 8 positivi ;

: sono stati esaminati 209 tamponi di cui ; Ospedale Sant’Anna di Caserta : sono stati esaminati 87 tamponi di cui nessuno positivo ;

: sono stati esaminati 87 tamponi di cui ; ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise : sono stati esaminati 169 tamponi di cui 13 positivi ;

: sono stati esaminati 169 tamponi di cui ; Ospedale Moscati di Avellino : sono stati esaminati 137 tamponi di cui 1 positivo ;

: sono stati esaminati 137 tamponi di cui ; Ospedale San Paolo di Napoli : sono stati esaminati 115 tamponi di cui 1 positivo ;

: sono stati esaminati 115 tamponi di cui ; Azienda Universitaria Federico II : sono stati esaminati 97 tamponi di cui nessuno positivo ;

: sono stati esaminati 97 tamponi di cui ; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno : sono stati esaminati 484 tamponi di cui 11 positivi ;

: sono stati esaminati 484 tamponi di cui ; Ospedale San Pio di Benevento : sono stati esaminati 12 tamponi di cui nessuno positivo ;

: sono stati esaminati 12 tamponi di cui ; Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 87 tamponi di cui 5 positivi.

Il totale complessivo dei tamponi esaminati in Campania è di 29.664, mentre i pazienti risultati positivi salgono a 3.344.

Intanto sul suo profilo il presidente De Luca ha voluto ringraziare con un post ed un video tutti coloro che stanno lavorando per superare l’emergenza e non si riferisce solo agli operatori sanitari: “Grazie a quanti, in questo momento, con il loro lavoro, il loro impegno e il loro coraggio, sono in prima linea nella guerra contro l’epidemia e garantiscono la tenuta dei servizi e delle attività essenziali per la nostra regione. Insieme ripartiremo ancora più uniti e più forti. CAMPANIA A TESTA ALTA“