Non si fermano le attività istituzionali dell’amministrazione comunale di Sant’Antonio Abate. “Abbiamo trasferito giunte, riunioni e consigli comunali online. Tutti stiamo continuando a lavorare ininterrottamente per il bene dei cittadini”, spiega il sindaco Ilaria Abagnale. La complessa fase di emergenza sanitaria che tutta Italia sta affrontando ha rischiato, infatti, di paralizzare i lavori dei Comuni. Lavori che resta, invece, fondamentale mandare avanti soprattutto per garantire ai cittadini misure idonee ad evitare la diffusione del contagio del nuovo coronavirus e gestire nel migliore dei modi l’emergenza in corso continuando ad assicurare i servizi necessari alla popolazione.







Le attività istituzionali online a Sant’Antonio Abate sono rese possibili grazie alla piattaforma di videoconferenze che ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali che conta oltre 3mila Comuni soci in tutta Italia, hamesso gratuitamente a disposizione di tutti gli enti locali della Penisola.

“Grazie ad ASMEL la macchina amministrativa non si è fermata – continua il sindaco – e ha potuto procedere con un affollato Consiglio comunale a distanza, unici presenti all’interno del Municipio eravamo io e il presidente Donatella Donadio. Una modalità vincente, se dovessero continuare le restrizioni anti-contagio faremo sicuramente almeno un altro consiglio online”.







Questa modalità di lavoro istituzionale a distanza consente anche di rendere pubbliche le sedute, continuando dunque a garantire la necessaria trasparenza. Relativamente alla situazione all’interno del Comune il sindaco dichiara: “Al momento abbiamo 3 persone positive al coronavirus, tutti infermieri ammalatisi purtroppo lavorando. Sul territorio stiamo riuscendo a contenere bene la diffusione del contagio grazie alla collaborazione di tutti i cittadini”.







La rete dei Comuni associati ASMEL si è adoperata in questa fase d’emergenza per affiancare e supportare tutti gli enti locali non solo con il servizio di videoconferenze, ma anche fornendo la possibilità di usufruire di guide operative per completare le procedure di attivazione dello smart-working, svolgere le gare d’appalto attraverso lo strumento del seggio telematico, consultare un ampio archivio di ordinanze sindacali in fac-simile per velocizzare il lavoro degli amministratori locali.