Sarà lo stabilimento militare AID “Spolette” di Torre Annunziata a produrre i dispositivi protettivi FFP2 e FFP3 grazie ad un accordo tra Ministero della Difesa e la BLS S.r.l., società di Cormano in provincia di Milano.







Un accordo della durata di 4 anni, eventualmente rinnovabile, è stato stipulato tra l’Agenzia Industrie Difesa, agenzia in house della Difesa e la BLS eccellenza italiana specializzata nella fabbricazione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Grazie a questa collaborazione sarà possibile incrementare la fornitura di mascherine certificate, introvabili sin dall’inizio del Covid-19 e centellinate nella distribuzione, ma assolutamente necessarie per fronteggiarne l’emergenza.

La riconversione di alcune linee dello stabilimento torrese garantirà non solo un aumento del prodotto nazionale, ma consentirà anche di assumere altro personale, fino a 50 addetti in più oltre quelli già impiegati, da distribuire su una o più linee produttive. La catena produttiva partirà dalla sede di Cormano per essere poi spostata nello Spolettificio.







“In questo modo – si legge in una nota – si potrà supportare il Servizio Sanitario Nazionale in caso di emergenze sanitarie, quali quella contingente legata all’epidemia del Covid-19, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile. Più in generale, nel caso di emergenze nazionali, l’intero prodotto è destinato unicamente a soddisfare le esigenze indicate dalle Autorità Governative per interessi nazionali. In situazioni non emergenziali il prodotto servirà a soddisfare le esigenze degli Enti della Difesa, delle Forze di Polizia nonché quelle di protezione civile”.

Un grande esempio di collaborazione e della riconversione di una filiera produttiva finalizzata al benessere della comunità.