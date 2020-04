Ancora un decesso da Coronavirus a Torre del Greco, dove si è spento l’88enne ricoverato ieri all’Ospedale Maresca.

L’anziano da giorni si trovava in isolamento con la moglie presso il suo domicilio, fin quando ieri mattina le sue condizioni erano improvvisamente precipitate costringendolo ad un trasferimento presso il nosocomio torrese. Purtroppo però non ce l’ha fatta ed è deceduto questa mattina portando a 15 le vittime del Covid-19 in città. L’esito del tampone sarebbe arrivato solo stamani, quando ormai era troppo tardi.







L’uomo abitava in una delle zone focolaio della città che al momento presenta il maggior numero di contagiati della provincia napoletana. «Qui ci sono tante persone malate in casa e i tamponi sono pochi o sono somministrati quando è troppo tardi. Ci sentiamo abbandonati. Questa zona dovrebbe essere chiusa, diventare zona rossa”- lamentano i residenti che si sono ritrovati dall’oggi al domani al centro dell’emergenza e che avevano ben sperato in questi ultimi 4 giorni in cui non erano stati denunciati nuovi casi di contagio.







Ad oggi 48 persone risultano aver contratto il Covid-19, 35 i malati in isolamento, 18 le persone guarite e 15 purtroppo i deceduti.

Una strada ancora in salita per gli abitanti della operosa città del corallo ai quali auguriamo, come lo auguriamo a tutti noi, di potersi presto lasciare alle spalle il ricordo di questi giorni di sofferenza.