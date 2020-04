In una delle ultime conferenze stampa il presidente degli Stati Uniti d’America fa delle affermazioni che suonano molto dure nei confronti del WHO, l’Organizzazione mondiale della sanità.

Leggiamo cosa ha detto Trump nella conferenza stampa, riferendosi al contagio da coronavirus: “L’OMS ha fatto una dichiarazione il 14 gennaio supponendo che non vi fosse alcuna trasmissione da uomo a uomo, mentre c’era. Avevano già fatto questa dichiarazione nella seconda o terza settimana di dicembre, ma l’hanno resa molto più forte il 14 gennaio. E mi hanno criticato molto duramente quando ho detto che avremmo chiuso tutti i voli in arrivo dalla Cina e in particolar modo da alcune parti della Cina. Ma dalla Cina, in generale, siamo stati criticati aspramente. Nel frattempo ci stiamo trattenendo. Ma vogliamo dire che é molto ingiusto”.







Poi il presidente USA passa ai numeri e aggiunge al suo discorso delle cifre che sembrano un avvertimento: “Gli Stati Uniti contribuiscono al lavoro dell’OMS con 452 milioni di dollari, mentre la Cina con 42 milioni di dollari”.

Molto amareggiato sostiene che é un’ingiustizia e che é un fatto che “non va bene” anche perché “altri paesi hanno dato molto meno degli Stati uniti”.

Il presidente USA già il 7 aprile aveva twittato che l’OMS avrebbe fatto esplodere l’epidemia negli Stati Uniti. Trump nel suo messaggio dice anche che il WHO é “finanziato in gran parte dagli Stati Uniti, ma molto incentrato sulla Cina”. Poi chiude così il suo tweet: “Fortunatamente ho rifiutato il loro consiglio di tenere aperti i nostri confini alla Cina. Perché ci hanno dato una raccomandazione così errata?”

La risposta dell’OMS

Ma la risposta dell’OMS arriva puntuale con il suo direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus: “All’interno degli Stati bisogna lottare uniti, il virus può infilarsi tra le fratture della politica. Il focus di tutti i partiti politici deve essere salvare le persone. Non politicizzate questo virus. Se non volete ancora più sacche per i cadaveri, non vi dividete”.









Ha inoltre aggiunto: “Non usate il Covid-19 per conquistare punti politici. E’ come giocare con il fuoco. Noi consideriamo tutti alla pari. In che modo la Cina ci avrebbe influenzato?”

Il direttore generale dell’Oms ha poi risposto anche a quanto detto sul fatto di non aver avuto un approccio obiettivo verso i dati cinesi sul coronavirus: “Noi rispettiamo e lavoriamo con ogni nazione, cerchiamo di aiutare e capire i problemi di ogni nazione”.

Andrea Ippolito