Ieri sera gli agenti del commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno notato in via Cimitero, all’interno del parcheggio di un hotel, alcune auto in sosta.









I poliziotti, entrati nella struttura, hanno chiesto all’addetto alla reception dell’hotel di convocare i clienti presenti che hanno dichiarato di essersi allontanati dalla propria abitazione per incontrarsi.

Due coppie sono state sanzionate per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020.