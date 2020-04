In questo particolare momento dove è il periodo di quarantena a far da protagonista, i giochi online sono uno di quei settori dell’economia che è riuscito a tener botta a questa crisi e che ha aumentato in maniera consistente i propri fatturati soprattutto i casino online e i giochi virtuali, ma vediamo meglio come funziona questo mercato ed i motivi di tanto successo.

Il mercato dei giochi online tra casino giochi di carte e giochi virtuali.

Il mercato dei giochi online è un mercato molto complesso ed articolato e che fa parte del settore dell’intrattenimento. Vi sono due tipologie di giochi online ovvero quelli con vincite in denaro dove si paga una quota di iscrizione per potervi partecipare come ad esempio i casino online o le poker room e poi esistono tutta una serie di giochi gratuiti ai quali è possibile giocarvi senza avere esborsi di denaro. Insomma il settore dei giochi anche online è ben fornito e attento alle esigenze di tutte le tipologie di giocatori. Le tre categorie principali sono quelle dei giochi da casino, i giochi di carte e, molto in voga nell’ultimo periodo, i giochi virtuali. In questo periodo di quarantena chi ha avuto il maggior incremento nei fatturati, a differenza di quanto si possa pensare, sono stati i giochi virtuali e quelli di carte soprattutto con il poker. I giochi di carte sono ovviamente tra i più gettonati perchè sono quelli che consentono di passare un po’ più di tempo giocando rispetto agli altri infatti un torneo di poker può durare diverse otre se non giorni ed in questo momento dove si cerca di far passare il tempo il più possibile sono davvero apprezzati. I giochi virtuali hanno visto crescere il loro indice di gradimento grazie allo stop forzato imposto dalle scommesse ed in molti appassionati di scommesse si sono buttati sul mondo dei giochi virtuali dove è possibile scommettere su veri eventi virtuali pilotati da un intelligenza artificiale. I giochi online sono però sempre stati molto ricercati e vediamo ora come funziona questo mondo.

Come funziona il mondo dei giochi e dei casino online?

L’attenzione verso i giochi online, e soprattutto per i casino online, è sempre stata alta ed in questo periodo ha toccato livelli record che prima nessuno si sarebbe mai immaginato. Provate a pensare tutte quelle persone che prima si recavano in sale giochi, casino o bar per giocare che ora si riversano online alla ricerca dei loro giochi preferiti. Ecco che molte volte chi si avvicina al mondo online non ha però molte conoscenze a riguardo e per questo è bene chiarire qualche aspetto soprattutto quando si cercano casino online o si decide di giocare con soldi veri. Gli unici siti di gioco che possono raccogliere gioco attraverso la rete sono quelli con regolare licenza aams rilasciata dai Monopoli di Stato quindi è bene diffidare da tutti quei siti che non espongono il numero di licenza ed i simboli riconoscitivi di aams. Per essere certi che si stia scegliendo un casino online sicuri si possono consultare siti specializzati come CasinoTopsOnline che offrono recensioni e liste di tutti i siti autorizzati e quelli non presenti in rete così da essere certi di non cadere nella trappola di qualche operatore non autorizzato che in caso di irregolarità non sarebbe punibile ne sanzionabile. Per chi si addentra in questo mondo solo ora che è costretto in casa del covid-19 è bene che tenga presente questo aspetto che risulta essere il più importante e che garantisce sicurezza sotto ogni punto di vista. Per quanto riguarda invece i giochi non a pagamento l’unica accortezza è quella di non dare i propri dati sensibili a molti siti solo per la possibilità di giocare gratis perchè altrimenti da qui a breve saremmo invasi da mail spam e materiale pubblicitario.

Vedremo se continuerà e per quanto questo momento di crescita per il settore dei giochi online o se è solo figlio di questo particolare momento storico e destinato a finire con il rientrare dell’emergenza.