Sarà una pasquetta blindati in casa. Vietata la circolazione per le aree del Monte Faito, Santa Maria del Castello, monte Comune e Sperlonga. Ci saranno droni in volo, pattuglie lungo le spiagge e le zone collinari per scongiurare la possibilità di pic-nic e della nascita di zone di assembramento.

L’ordinanza pubblica sull’albo pretorio del Comune Vico Equense, vieta l’accesso, la permanenza, l’attraversamento delle aree geografiche del territorio. Gli unici spostamenti consentiti saranno quelli effettuati dai veicoli del TPL, nonché delle autovetture di soccorso e/o di polizia e dei residenti per gli spostamenti consentiti.Oltre l’ordinanza, saranno intensificati i controlli e saranno disposte delle pattuglie delle forze dell’ordine sui luoghi interessati, per bloccare sul nascere le intenzioni di qualche violatore.







A presidiare il territorio anche la Capitaneria di porto che pattuglierà le spiagge e sta pianificando l’impiego di motovedette per i controlli del litorale da mare. Saranno, inoltre, istituiti divieti di circolazione lungo la SS 269 del Faito, via Santa Maria del Castello, via Gradoni, via Sibilla, via Sopra la Montagna, via Pianilli, via Veterina, via Madonna delle Grazie, via Arvitiello e via Santa Maria a Cavallo. Attivati anche i controlli aerei delle aree periferiche del territorio con il drone in dotazione alla polizia locale.

Saranno sicuramente feste pasquali insolite. Per tutto il Bel Paese e, soprattutto, per gli abitanti della Penisola Sorrentina, il giorno di pasquetta è sempre stato vissuto come un momento aggregativo da trascorrere all’insegna del divertimento e delle grandi compagnie, condividendo buon cibo e splendidi paesaggi proprio all’avvenire della bella stagione. Si pensa a tutti i parchi e lidi balneari occupati di consuetudine negli anni scorso, appunto, per fare il primo tuffo dell’anno. Sarà triste restare confinati in casa durante questa ricorrenza, lontani dai propri amici,ma ciò è strettamente necessario.







“Tutti dobbiamo fare ancora dei sacrifici al fine di uscire dall’emergenza”, spiega il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore. A concordare in pieno è il Comandante della Polizia Municipale, Ferdinando De Martino, il quale rincara la dose: “Avvertiamo ancora di più il sacrificio di stare a casa. Ma abbiamo innanzitutto il dovere civico di perseverare. Lo dobbiamo alle tante persone che il Covid-19 ha portato via. Lo dobbiamo a medici e infermieri che continuano, anche se stremati, la loro missione. Lo dobbiamo a noi tutti di fronte a una minaccia ancora presente”.

Intanto, prosegue incessante l’attività di monitoraggio del territorio vicano agli ordini del Comandante De Martino e volte a verificare l’osservanza delle disposizioni emanate, posizionando check-point specialmente nei punti nevralgici della città.

Emanuela Francini