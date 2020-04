Grande successo per «Colora il corona», l’iniziativa promossa dal consigliere comunale (ex sindaco) di Casoria Pasquale Fuccio insieme ad altri membri dell’opposizione, in particolare l’avvocato Angela Russo, e ad associazioni del territorio.

Solidarietà, beneficenza, supporto psicologico e legale e un contest giocoso per i bambini. Un insieme di iniziative per rendere meno pesante un momento difficile, a causa dell’emergenza Coronavirus, anche per Casoria.

Sono state distribuite oltre 5000 mascherine gratuitamente ai 400 nuclei familiari che le hanno richieste, altre ne saranno consegnate (le richieste vanno inviate all’e-mail coloracorona@libero.it). Circa 200 i kit alimentari consegnati alle famiglie bisognose, altri sono in arrivo. Ma #colorailcorona è anche supporto psicologico per famiglie, bambini, giovani e adulti, sempre a distanza, rivolto a chi in questi giorni sta vivendo una situazione di stress e sente il bisogno di un aiuto competente. Sono in tal senso a disposizione la dott.ssa Franca Esposito ed il gruppo di professionisti (al numero telefonico 3294365105, sempre attivo).

Inoltre l’associazione Di.Vo ha attivato una piattaforma di supporto per le persone disabili con laboratori ed altre forme di sostegno. Disponibile per tutti i cittadini anche la consulenza legale per offrire un supporto nel compilare le domande per ottenere i vari bonus. Non manca il sostegno ai più piccoli. Saranno attivati abbonamenti ad internet per favore la didattica a distanza. Infine è in corso un “contest” rivolto ai bambini, invitati a mandare disegni a tema sull’emergenza: i primi dieci saranno premiati con strumenti didattici individuali. Già sono 1000 i disegni giunti in mail.

«Siamo soddisfatti per questo primo step molto positivo – dichiara il consigliere Pasquale Fuccio – e devo ringraziare per l’impegno tutti i consiglieri di opposizione, numerosi cittadini volontari, diverse associazioni tra cui la Caritas di Arpino. Mi preme rivolgere un ringraziamento particolare a tutti i piccoli cittadini di Casoria che stanno inondando la mail di disegni e temi davvero tutti bellissimi. Uno sforzo enorme che ho condiviso con l’ottimo lavoro svolto dalla consigliere Angela Russo, in particolare, a cui va il mio personale ringraziamento per la congiunta profusione di energie. Insieme si può e lo stiamo dimostrando giorno dopo giorno in questa emergenza che tenta di metterci in ginocchio. Mi amareggia sottolineare – conclude l’avvocato Pasquale Fuccio – che il Sindaco non ha voluto raccogliere gli inviti a lavorare insieme. Primaria è, comunque, la vittoria in questa battaglia al virus, l’unica cosa che davvero ci appassiona. Forza Casoria!».