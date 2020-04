Coronavirus, Castellammare: altri tre guariti e nessun nuovo contagio

Altri 3 cittadini guariti dal coronavirus. Finalmente si inizia ad intravedere la luce anche per il Comune di Castellammare di Stabia. Il Sabato Santo porta con sé ottime notizie: è da tre giorni che non è stato rilevato nessun nuovo caso di Covid-19, all’esito dei 3 tamponi con risultanza negativa ottenuti ieri e gli 11 analizzati e comunicati dall’Asl in data odierna.

Come già accennato, il bilancio non solo è rimasto stabile, ma ha aggiornato il numero dei soggetti guariti. Altri 3 stabiesi tornati in perfetto stato di salute. Si tratta di un medico di 61 anni, della moglie 58enne e di un uomo di 70 anni, i quali sono stati sottoposti di recente a due tamponi che hanno dato entrambi esito negativo. Il totale dei cittadini contagiati resta fermo a quota 31, di cui 20 tuttora positivi, 5 deceduti e 6 guariti. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono ora 110 persone.







“Si tratta di un bel segnale per tutti quelli che oggi stanno affrontando la loro battaglia contro il virus, una notizia che dà conforto e speranza alla vigilia della Santa Pasqua – commenta il sindaco Gaetano Cimmino – Ma dobbiamo mantenere alta la guardia in questa fase decisiva per il contenimento del contagio”. Ragione per cui in attesa dell’imminente arrivo dell’Esercito, la polizia municipale ha potenziato ulteriormente i monitoraggi, di concerto con tutte le forze dell’ordine: sono state controllate 328 persone, 4 delle quali denunciate con sanzione amministrativa da 400 euro e obbligo di quarantena per 14 giorni. L’amministrazione Cimmino continua a ribadirlo: sconti per nessuno, c’è bisogno di osservanza rigida delle regole e di pazienza. Scattata un’altra denuncia salata anche per il titolare di un esercizio commerciale, nel quale è stato registrato un assembramento non consentito, che comporta la chiusura dell’attività per 5 giorni.







“Siamo sulla strada giusta ed ora più che mai è fondamentale resistere e rispettare le regole. Occorrono ancora pazienza, sacrificio e senso di responsabilità. Insieme vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo” conclude Cimmino.

Emanuela Francini