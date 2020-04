Coronavirus, non si ferma lo spaccio al Parco Verde di Caivano: 47 fermati

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Frattamaggiore, nell’ambito dei servizi predisposti nelle zone più sensibili dell’area nord di Napoli per contenere il diffondersi del “Coronavirus”, ha sanzionato e segnalato alla Prefettura, al termine di circa 100 controlli, 47 persone prive di legittime motivazioni per gli spostamenti.

Tra queste, le Fiamme Gialle frattesi hanno verbalizzato, nei pressi del “Parco Verde” di Caivano, in collaborazione con i “Baschi Verdi” della Compagnia di Giugliano in Campania e con il supporto delle unità cinofile di Napoli e Capodichino, 8 persone trovate in possesso di alcune decine di grammi di eroina, hashish e marijuana.







Altre 2 sono state denunciate per inottemperanza ad un foglio di via emesso dal Questore e per reiterazione nella guida senza patente; sono state, inoltre, sequestrate 2 autovetture per violazioni al Codice della Strada.

L’operazione si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sugli spostamenti disposta dal Comando Provinciale di Napoli in questa fase cruciale del contrasto al COVID-19, che hanno riguardato solo in questa settimana complessivamente 4500 persone, di cui 319 sanzionate.