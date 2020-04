La Polizia Locale di Volla sarà in servizio anche a Pasqua e pasquetta e garantirà il proprio turno antimeridiano a protezione della Città nella battaglia che si sta combattendo, tutti insieme, contro il diffondersi del virus.

Gli agenti, quindi, continueranno i controlli sul territorio guidati dal Ten. Col. Giuseppe Formisano per prevenire e reprimere gli spostamenti senza giustificati motivi e non dovuti da comprovate esigenze lavorative, stato di necessità e motivi di salute.

Solo negli ultimi giorni il personale della Polizia Locale ha effettuato 235 controlli fermando persone ed auto e verificando il motivo per cui si trovavano sul territorio ed acquisendo, così come previsto per legge, le dovute autocertificazioni e verificando la chiusura di circa 127 esercizi commerciali. In particolare numerose sono state le segnalazioni per assembramenti soprattutto in prossimità di generi alimentari e pescherie.

Diversi i denunciati sia per violazione delle norme previste dall’art. 4 del DL n. 19/2020 sia per altri reati (resistenza a pubblico ufficiale).

Per questo motivo si ricorda che tali comportamenti sono punibili ai sensi dell’art. 4 del DL n. 19/2020 che prevede: salvo che il fatto costituisca reato, per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1 comma 2 individuate ed applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 400,00 ad €. 3.000,00. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo (da €. 533,33 ad €. 4000,00).

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.