Altri due cittadini stabiesi positivi al coronavirus, il computo ammonta a quota 33. Ieri è stato un Sabato Santo trascorso all’insegna della speranza e della positività, data non solo la stabilità dei contagi da circa 48h, ma anche dalla buona notizia della guarigione di tre concittadini.

All’esito dei 29 tamponi effettuati in data odierna, l’Asl conferma che altri due stabiesi hanno contratto il virus. Si tratta di un medico di 64 anni e di un infermiere di 50 anni, entrambi posti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva insieme ai rispettivi nuclei familiari.









“Viviamo queste feste in un modo diverso dal solito. Gli operatori sanitari, la categoria più esposta in questo momento così delicato – spiega Cimmino – A loro, i nostri eroi, dedico oggi un augurio speciale per questa Pasqua diversa dal solito, a loro che si battono senza sosta per salvare la vita altrui, mettendo in secondo piano le loro vite”.

In toto, sono 33 i cittadini contagiati dal coronavirus a Castellammare di Stabia, di cui 22 tuttora positivi, 6 guariti e 5 deceduti. Si riduce invece a 67 il numero dei cittadini in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, identificabili come persone positive o sospette oppure venute a contatto con pazienti positivi e sospetti.









Una Pasqua particolare, in cui la maggior parte delle famiglie non potranno riunirsi. È necessario osservare regole anche in questi momenti di festa. Nel caso in cui qualcuno volesse fare il furbo, in città è arrivato l’Esercito a supporto delle forze dell’ordine impegnate in maniera incessante nell’attività di controllo del territorio. La polizia municipale ha controllato 370 persone nelle ultime 24 ore, denunciando 7 persone che non disponevano di valida motivazione per circolare in strada e che hanno ricevuto una sanzione da 400 euro con obbligo di quarantena per 14 giorni.

Emanuela Francini