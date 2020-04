I droni riescono a perlustrare le zone collinari e i luoghi poco accessibili. In caso di violazioni, queste saranno comunicate alla centrale della polizia locale e delle varie forze dell'ordine, per gli opportuni interventi

Coronavirus, vietato spostarsi a Pasqua e Pasquetta 2020. Un imperativo, in tempi di Covid-19, che potrebbe essere messo a dura prova dalle festività pasquali soprattutto in località a forte richiamo turistico come la penisola sorrentina. Proprio per evitare tentazioni, soprattutto per proprietari di seconde case o per quanti vorrebbero trascorrere qualche ora fuori casa, per una gita fuorilegge, a Sorrento e in tutta l’area sono state disposte imponenti misure anti assembramento per il coronavirus.







In campo, i militari dell’Esercito Italiano, appartenenti al raggruppamento “Campania”, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia metropolitana e Polizia locale, oltre alla Guardia costiera, che ha predisposto specifici controlli sulle spiagge e lungo le coste.

“In particolare a Sorrento abbiamo avviato, a partire da oggi e fino alla fine del lockdown per il coronavirus, un servizio di vigilanza con due droni – spiega il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo – Sui piccoli aeromobili sono installate sia camere tradizionali che termiche che consentono il rilevamento di fonti di calore e la misurazione delle differenze di temperature, per monitorare gli spostamenti sul territorio comunale e verificare che non si creino assembramenti.

Inoltre i droni riescono a perlustrare le zone collinari e i luoghi poco accessibili. In caso di violazioni, queste saranno comunicate alla centrale della polizia locale e delle varie forze dell’ordine, per gli opportuni interventi. Insieme alle forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia metropolitana e Polizia locale, e all’importante contributo dell’Esercito Italiano, assicuriamo così il presidio diffuso del territorio. A loro va il nostro ringraziamento, oltre naturalmente al personale sanitario del nostro ospedale, ai commercianti e ai farmacisti, agli uffici comunali, ai volontari della Protezione Civile e della Croce Bianca, agli operatori di Penisola Verde e a quanti sono impegnati in queste ore per il bene comune”.