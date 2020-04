Donald J.Trump ha firmato pochi giorni fa il “Memorandum sulla fornitura di assistenza COVID-19 alla Repubblica italiana”, che ha come obiettivo quello di “fornire assistenza“, per questa emergenza Covid-19, alla nostra nazione.

Il presidente USA é molto chiaro quando scrive che “la Repubblica italiana” é uno degli alleati “più vicini e più vecchi”, ma si dice anche che “il governo italiano ha richiesto l’assistenza degli Stati Uniti”.

Nella sezione numero 1 del memorandum, che é quella riguardante la politica, si descrive che l’Italia é “devastata dalla pandemia di COVID-19”, che questa ha già causato “oltre 18.000 vittime” ed ha portato “gran parte del sistema sanitario italiano sull’orlo del collasso”, inoltre si parla della minaccia di una “una profonda recessione” economica.

Poi il documento chiarisce che “sebbene la responsabilità principale del governo degli Stati Uniti sia nei confronti del popolo americano, venire in aiuto dell’Italia aiuterà a combattere l’epidemia di COVID-19 e mitigherà l’impatto della crisi, dimostrando allo stesso tempo la leadership degli Stati Uniti di fronte alle campagne di disinformazione cinesi e russe, riducendo il rischio di reinfezione dall’Europa negli Stati Uniti e mantenendo le catene di approvvigionamento critiche”.

Da ricordare anche le sezioni numero 6, dove si parla del supporto alle imprese italiane, nonché la numero 4, dove si chiarisce l’utilizzo della presenza esistente del Dipartimento della Difesa in Italia, ma vediamole entrambe nello specifico:

Sez. 6 “Supporto alle imprese italiane. Il Segretario di Stato, l’Amministratore USAID e il Presidente della Export-Import Bank degli Stati Uniti, in consultazione con il Segretario del Tesoro, il Segretario al Commercio, il Segretario alla Salute e ai Servizi Umani, il Segretario alla Sicurezza Nazionale e l’Amministratore delegato della International Development Finance Corporation degli Stati Uniti, possono utilizzare le autorità disponibili per sostenere la ripresa dell’economia italiana, se del caso e coerentemente con le limitazioni politiche contenute nel presente memorandum”.

Sez. 4 “Utilizzo della presenza esistente del Dipartimento della Difesa in Italia. Alla luce degli oltre 30.000 membri del personale militare e delle persone a carico degli Stati Uniti in Italia, il Segretario alla Difesa dovrà, senza mettere a repentaglio la prontezza o la salute della forza, senza sminuire la risposta interna della nostra nazione alla crisi COVID-19 e coerente con limitazioni politiche in questo memorandum, mettono a disposizione personale e strutture per assistere l’Italia nella sua risposta a COVID-19:

fornire servizi di telemedicina agli ospedali italiani; agevolare il trasporto e l’installazione di ospedali da campo e attrezzature di risposta fornite da fonti non governative degli Stati Uniti; agevolare il trasporto di forniture, carburante e cibo; curare, mediante rinvio e in consultazione con il comandante della struttura medica, pazienti italiani non COVID-19 (con particolare attenzione ai primi soccorritori civili e militari) presso le strutture degli Stati Uniti; fornire supporto al Centro operativo militare civile italiano al fine di garantire una risposta coordinata alla pandemia di COVID-19; offrire, se del caso, servizi di evacuazione medica militare-militare gestiti dagli Stati Uniti per pazienti non COVID-19″.

il “Memorandum sulla fornitura di assistenza COVID-19 alla Repubblica italiana é indirizzato al Segretario di Stato; al Segretario del tesoro; al Segretario della difesa; al Segretario del commercio; al Segretario della salute e dei servizi umani; al Segretario della sicurezza della patria; all’Assistente al presidente per gli affari della sicurezza nazionale; all’Assistente al presidente per la politica economica; all’Amministratore dell’agenzia di gestione delle’emergenza federale; al Presidente della banca import-export degli Stati Uniti; all’Amministrazione dell’agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti; al Dirigente amministratore dell’International developement finance corporation degli Stati Uniti.

Andrea Ippolito