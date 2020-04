De Luca proroga le restrizioni. Le librerie restano chiuse

Negozi abbigliamento bimbi in funzione due mattine a settimana. Novità anche per i cantieri. L'andamento dei contagi, ancora altalenante

La situazione altalenante dei contagi in Campania ha fatto fare un passo indietro al governatore De Luca che aveva paventato la possibilità di modifiche alle restrizioni regionali anti contagio, con la possibilità di apertura per alcuni esercizi.

“Ho appena firmato – scrive De Luca – l’ordinanza n. 32 del 12/4/2020, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In Campania cartolerie e librerie non riapriranno martedì prossimo ma resteranno chiuse fino al 3 maggio. De Luca spiega la sua decisione e ricorda che “risultano diffusi sul territorio nuovi e diversi cluster familiari e locali, presumibilmente originati dalla inosservanza delle misure di distanziamento sociale prescritte, che destano notevoli preoccupazioni”.

Novità anche per i cantieri e i negozi di abbigliamento per bambini, tutti gli altri divieti vigenti in Campania fino al 14 aprile vengono prorogati fino al 3 maggio.

Per i cantieri