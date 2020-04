“In questo momento così difficile, giunga l’augurio che il miracolo della Pasqua possa toccare le vostre vite e quelle dei vostri cari. Che sia una “rinascita” per tutti noi! Buona Pasqua”







Questi gli auguri della associazione sportiva dilettantistica SANT’EGIDIO FEMMINILE, nata nel 2010 grazie all’impegno di Valentina De Risi (allenatrice UEFA A, responsabile Aiac Campania e Basilicata, docente corsi allenatori) e di Giulia Olivieri (allenatrice UEFA B).

Un pò di storia

La scuola calcio femminile si pone subito come novità nel panorama calcistico della zona, infatti il progetto prevede la crescita sportiva e umana delle giovani calciatrici che finalmente trovano la possibilità di realizzare il loro sogno e sviluppare la loro passione.

I tecnici qualificati puntano ad insegnare uno sport di squadra con precise norme da rispettare come il rispetto per le compagne, gli arbitri, gli avversari e le strutture.







Nonostante la breve storia, la scuola calcio vanta già sei partecipazioni al prestigioso Torneo internazionale “Acropolis Cup”, dove ha sfidato avversarie quali NEW YORK, WASSAGA (Canada), Roma, Juventus ecc…

Ma la vera svolta arriva nella stagione sportiva 2012/2013, quando la ASD SANT’EGIDIO FEMMINILE partecipa al Campionato Giovanissime Regionali della Campania chiudendo al 3° posto su 14 squadre, mettendosi alle spalle società più quotate quali il Napoli e il Benevento.

La classifica che più fa onore è quella della COPPA DISCIPLINA nella quale la società di Sant’Egidio ha chiuso al 2° posto.

Nel settembre 2014 la società di Valentina e Giulia riesce ad ottenere la possibilità di usufruire dallo Stadio Comunale “Antonio Spirito” e si affilia per la prima volta alla FIGC iscrivendosi al campionato under 17 femminile.

L’annata si conclude con la vittoria della Coppa Disciplina e due secondi posti, nelle categorie under 16 e under 18 al Torneo di Agropoli.







La stagione 2015/16 è un altro importante tassello per il Sant’Egidio Femminile che partecipa al massimo campionato regionale: la Serie C.

Le calciatrici hanno ripagato la fiducia della società conquistando un fantastico 5° posto e, soprattutto, il primo posto nella Coppa Disciplina, a dimostrazione che il fair play e il rispetto delle regole sono il punto cardine della mission del Sant’Egidio Femminile.

La stagione 2016/17 è “storica” perché il club vive un anno di grande crescita a livello societario e di staff tecnico con le mister che ottengono il patentino di allenatrici Uefa A e Uefa B.

Le calciatrici però conquistano il 2° posto nella reagular season con la incredibile Vittoria dei Play Off in casa di un Benevento.







Nella stagione 2017/18, le leonesse vincono tutto ciò che possono conquistando tutto: Coppa Disciplina, Coppa Campania e Campionato. Oltre alla semifinale della Coppa Italia dove le leonesse si sono arrese solo alle piu’ esperte ragazze del Pontedera allenate da Renzo Ulivieri.

Nella stagione 2018/19 il Sant’Egidio Femminile ha esordito nel campionato NAZIONALE di serie C dove ha affrontato le migliori squadre del centro/sud Italia (girone D da Pescara a Palermo) disputando una stagione eccezionale, chiudendo al 5° posto e conquistando l’ennesima Coppa Disciplina.