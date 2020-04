“La felicità che pervade il mio cuore è infinita, riabbracciare i miei figli, mia moglie e i miei affetti e un’emozione senza fine”. Sono state queste le prime parole del sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano nell’annunciare di aver sconfitto il coronavirus.







Il sindaco della cittadina vesuviana era risultato positivo al Covid-19 il 30 marzo e finalmente venerdì scorso ha ricevuto la notizia della negatività dei due tamponi che hanno certificato la sua guarigione.

Un ringraziamento alla sua squadra di governo cittadino e al vicesindaco che lo ha sostituito in questi giorni di forzata lontananza dalla casa comunale: “Non ci siamo mai fermati, non abbiamo esitato neppure un istante, neanche quando siamo stati costretti a stare in quarantena”.







Poi rivolgendosi ai suoi concittadini ha affermato: “Cari sangiuseppesi, vi assicuro che tutto finirà e non lesinerò alcuna energia, sempre in prima linea, fin quando questa assurda e difficile storia non sarà che un lontano ricordo”. Catapano non ha nascosto che si attendono giorni ancora difficili invitando al rispetto delle norme anticontagio.