Per ottenere i buoni spes asono arrivati al Comune di Napoli sono state presentate 18.239 domande di cui circa 14.200 quelle accettate per un importo complessivo di circa 4 milioni e 500mila euro. La procedura era stata aperta sabato scorso e nella giornata di giovedì 9 aprile sono stati emessi i primi buoni attraverso l’invio dei pin ai cittadini.







Per evitare grandi flussi nei punti vendita convenzionati e quindi il rischio di pericolosi assembramenti, l’amministrazione sta procedendo a inviare i buoni ‘a blocchi’.







Al momento risulta che siano stati già spesi il 25 per cento dei titoli di spesa già assegnati agli aventi diritto. I dati riferiscono che il maggior numero di buoni spesa sono stati utilizzati nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e di Ponticelli, alla periferia orientale.