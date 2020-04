Il rinnovo del contratto di Dries Mertens appare più complicato di quanto si pensava. È noto che il belga ha incontrato il presidente De Laurentiis prima dello stop del campionato e dell’emergenza Coronavirus e le parti sembravano vicine e il nuovo contratto una formalità.







Ora però la questione si è ingarbugliata per varie questioni, una su tutte l’affaire multe. I provvedimenti disciplinari dovuti al famigerato ammutinamento di novembre continuano a tenere banco e pare che da Mertens sia arrivata la proposta per chiudere la faccenda: devolvere la somma della multe in beneficenza. La soluzione non sarebbe stata accettata dal numero uno azzurro e l’atteggiamento della società non sarebbe piaciuto al belga.







L’allontanamento tra l’attaccante e il presidente sarebbe dovuto anche dalla decisione del taglio degli stipendi per la sosta forzata e l’aver messo in cassa integrazione i dipendenti. Entrambi gli aspetti avrebbero messo in cattiva luce De Laurentiis agli occhi di Mertens che potrebbe allora decidere di lasciare il Napoli nonostante il forte attaccamento alla città e all’ambiente.

Salvatore Emmanuele Palumbo