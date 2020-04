Un altro cittadino positivo al Covid-19 a Castellammare di Stabia, il bilancio sale a quota 34. Ieri è stata una Santa Pasqua insolita e triste, lo è altrettanto questa pasquetta.

Dopo neanche 24h dall’annuncio di due nuovi casi di coronavirus, se ne aggiunge oggi un terzo. Lo conferma la Protezione Civile della Regione Campania. Si tratta di un paziente di 42 anni. Il soggetto è sintomatico ed è stato sottoposto al tampone il quale in data odierna ha dimostrato risultanza positiva. Al momento l’uomo è stato disposto in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare.

A rincuorare l’animo dei concittadini, intanto, c’è una buona notizia: un altro uomo è guarito. Il paziente, dichiarato contagiato dal coronavirus nelle scorse settimane, ora è perfettamente guarito come annunciato dall’Asl, dopo essere risultato negativo a due tamponi consecutivi. “Un segnale di forza e speranza”, commenta Palazzo Farnese.

Aumenta a 34, il numero dei cittadini contagiati, di cui 22 tuttora positivi, 5 deceduti e 7 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 62 persone, poco più della metà rispetto al numero delle persone isolate appena pochi giorni fa.

Momenti di lotta per la cittadinanza stabiese, la quale sta vivendo una Pasquetta del tutto insolita. Il sole splende alto, però tutti restano confinati nelle proprie abitazioni: non possono godere dello splendido panorama, del mare limpido e di tutte le ricchezze del patrimonio naturale, oltre che della simpatica compagnia delle grandi comitive di amici. Un sacrificio indispensabile, a fronte delle ultime notizie.

In vista di questo giorno particolare, le forze dell’ordine e l’Esercito hanno intensificato l’attività di monitoraggio sul territorio. Costante i check point in tutta la città, controllate 165 persone nelle ultime 24 ore. La città ha rispettato il lockdown, dimostrando un comportamento responsabile. Di fatto, soltanto una persona è stata beccata in giro senza valido motivo ed è stata denunciata con sanzione da 400 euro e obbligo di quarantena per 14 giorni. Multe salate per chi viola le ordinanze, queste valgono sempre: ad ogni ora del giorno e in ogni giorno.

“I primi effetti concreti delle misure restrittive sono piuttosto evidenti, ma dobbiamo ancora resistere – spiega Cimmino – Bisogna restare in casa ed evitare i contatti sociali, compiere un altro sforzo, un altro sacrificio, per poter vincere questa sfida. Continuiamo a remare insieme. E insieme ce la faremo”.

