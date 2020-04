L’altalena dei contagi continua ad andare su è giù. Altro bollettino al rialzo questa sera. Ancora al di sotto della media i tamponi analizzati oggi, 1.324 quelli passati al setaccio dai medici dei laboratori campani. La percentuale odierna torna a salire, attestandosi al 7,47% dei tamponi analizzati con un totale di 99 nuovi positivi.







Il totale dei contagiati in Campania sale a 3.769 su un totale di 38.094 tamponi analizzati dall’inizio della crisi epidemica.

Dai laboratori presso gli ospedali campani questi i risultati nel dettaglio:

Ospedale Cotugno di Napoli : sono stati esaminati 409 tamponi di cui 55 positivi ;

: sono stati esaminati 409 tamponi di cui ; Ospedale Ruggi di Salerno : sono stati esaminati 251 tamponi di cui 15 positivi ;

Ospedale Sant’Anna di Caserta : sono stati esaminati 27 tamponi, nessuno positivo;

ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise : sono stati esaminati 124 tamponi di cui 6 positivi ;

Ospedale Moscati di Avellino : sono stati esaminati 44 tamponi di cui 1 positivo ;

Ospedale San Paolo di Napoli : sono stati esaminati 19 tamponi di cui 6 positivi ;

Azienda Universitaria Federico II : sono stati esaminati 32 tamponi nessuno positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno : sono stati esaminati 375 tamponi di cui 13 positivi ;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 43 tamponi, di cui 3 positivi.









Non c’è alternativa: bisogna restare ancora a casa e attenersi alle indicazioni e alle ordinanza regionali e nazionali. L’unico antidoto, in attesa di un vaccino che non sarà pronto a breve, purtroppo, è l’isolamento sociale, la quarantena. Quanto successo oggi in tutta la regione con decine di furbetti incoscienti in giro per le strade è assolutamente da condannare.