E’ accaduto a Nocera Inferiore nella tarda serata di ieri, quando una voce a telefono spacciandosi per volontari di un’associazione, preannunciava la sanificazione di un a seguito di sospetto caso Covid.

La denuncia arriva dall’associazione di protezione civile e volontariato Club Universo che riferisce di una telefonata ricevuta da un uomo, residente nella zona di Pierdimonte al quale veniva preannunciata la sanificazione del palazzo dove abitava per sospetto caso Covid. Fortunatamente, nonostante l’ora tarda, erano le 23:30 circa, l’uomo ha avuto la prontezza e il sangue freddo di non acconsentire all’accesso al palazzo ed ha successivamente contattato l’Associazione per accertarsi sulla veridicità o meno del messaggio. «Non aprite a nessuno – si legge nella nota del Club Universo – chiamate subito i vigili. Noi non facciamo sanificazioni, né chiamiamo alle 11.30 di sera».

Insomma, siamo all’ennesimo tentativo di truffa ai danni dei cittadini, in un momento in cui siamo tutti potenzialmente più vulnerabili e sicuramente più suggestionabili. Non più tardi di due mesi fa, sempre a Nocera Inferiore, due vetture della locale Asl venivano sottratte probabilmente proprio con l’intento di accedere ad abitazioni private con la scusa di dover effettuare tamponi Covid.