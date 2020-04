L’andamento altalenante continua a contraddistinguere la propagazione dell’epidemia da coronavirus in regione Campania. Fortunatamente per quel che riguarda la giornata odierna i dati segnano un forte ribasso di nuovi contagiati. “Solo” 38 nuovi positivi al coronavirus sono stati evidenziati dai tamponi passati sotto le lenti d’ingrandimento dei laboratori presso gli ospedali delle cinque province campane.







Buone notizie che speriamo non diano il via a comportamenti irresponsabili. Bisogna restare cauti e sperare che i risultati odierni vengano confermati nei prossimi giorni affinchè si possa cominciare a parlare di Fase 2.

I tamponi analizzati oggi sono stati 1.440, per cui la percentuale dei tamponi risultati positivi è del 2,63%. Un dato oggettivamente molto positivo a fronte di quello di 24 ore fa che si attestava intorno al 7 e mezzo per cento.







Nel dettaglio di seguito i dati ospedale per ospedale:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 395 tamponi di cui 11 positivi;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 126 tamponi di cui 6 positivi;

Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 69 tamponi, di cui 1 positivo;

ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 71 tamponi di cui 2 positivi;

Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 37 tamponi di cui nessuno positivo;

Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 79 tamponi di cui 5 positivi;

Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 12 tamponi nessuno positivo;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 459 tamponi di cui 12 positivi;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 68 tamponi, di cui nessuno positivo;

Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 28 tamponi, nessuno positivo;

Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 96 tamponi di cui 1 positivo.















Il totale complessivo dei positivi in Campania è di 3.807 unità a fronte di 39.534 tamponi analizzati. Il dato percentuale complessivo parla di un totale di positivi dall’inizio della pandemia rispetto ai tamponi analizzati del 9.62%