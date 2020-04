“Non appena il Governo ha dato indicazioni per tali misure straordinarie di sostegno, abbiamo immediatamente predisposto una task force con l’obiettivo di velocizzare i tempi ed essere da pronti a fornire ogni forma di aiuto e sostegno ai cittadini in difficoltà”, lo affermava qualche settimana fa l’assessore alle politiche sociali del comune di Gragnano Nello D’Auria.







Un lavoro che ha collegato e reso direttamente partecipi anche i commercianti della città, infatti gli acquisti di generi alimentari o prodotti di prima necessità potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali convenzionati proprio con il Comune di Gragnano.

Quindi in seguito all’attivazione della procedura per la richiesta dei “buoni spesa”, misura di aiuto per i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza COVID 19, la comunità gragnanese ha da subito risposto.

Al centralino sono arrivati più di 2000 contatti, tra domande e richieste di informazioni, un enorme quantità é stata invece inviata online. mentre altre portate e consegnate a mano direttamente al comune.







Lo scorso 8 aprile poi, ha preso il via la distribuzione dei “buoni spesa” a coloro che ne hanno fatto richiesta, buoni che hanno ricevuto direttamente a casa.

Il tutto è stato fatto, ancora una volta in tempi record con impegno e costanza da parte dell’intera Amministrazione, infatti prima di Pasqua sono stati consegnati 1050 Buoni Spesa.

Le dichiarazioni del sindaco Paolo Cimmino

“La gestione è stata possibile grazie all’impegno, anche fuori orario lavorativo, dei dipendenti comunali. È stato molto importante perché ci ha consentito di dare una risposta rapida a disagi imminenti.

Dall’altro lato molti commercianti hanno aderito e questo è segno che hanno dimostrato senso civico e attaccamento al territorio. Quando si lavora in squadra e con lo stesso obiettivo non si conoscono ostacoli insuperabili.

Un lavoro di gruppo importante e un ringraziamento va a tutta l’amministrazione e ai dipendenti in particolare ai servizi sociali e alla protezione civile che in questi giorni sono stati anche impegnati nella distribuzione di circa 260 pacchi alimentari delle famiglie individuate attraverso la procedura del banco alimentare, che ci ha consentito di dare una risposta rapida alle difficoltà quotidiane emerse”.









Le dichiarazioni del vice sindaco e assessore alle politiche sociali Nello D’Auria

“Abbiamo attivato in tempi record le procedure, non appena sono state apprese le indicazioni fornite dal Governo per le misure straordinarie di sostegno alle famiglie in difficoltà, predisponendo una task force con l’obiettivo di velocizzare i tempi e ad essere pronti a recepire le opportunità per il nostro territorio.

È stato svolto un grande lavoro, siamo stati impegnati interrottamente, una lotta contro il tempo al fine di stare il più vicino possibile alla nostra comunità.

Come amministratori ci siamo preoccupati di garantire un piccolo aiuto a quante più famiglie nel minor tempo possibile.

Ai 706 buoni spesa consegnati in tempo rapidi ai nuclei familiari assegnatari direttamente a casa, se ne sono aggiunti altri 360 circa, pubblicati sul sito del comune e consegnati prima di Pasqua”







Fin dal principio, in una situazione straordinaria come questa, l’Amministrazione si è adoperata e organizzata per realizzare azioni che favorissero il bene collettivo, aiutassero le persone a non sentirsi sole, soprattutto coloro che in questo momento, hanno l’obbligo di autotutelarsi e attenersi in maniera rigorosa e puntuale alle misure del Dpcm.

Con tutte le difficoltà del caso c’è stato impegno ad affrontare le varie problematiche che sono emerse giorno dopo giorno, scaturite da questa emergenza.

Il claim che dal principio ha accompagnato ogni singola azione è stato ed è #aiutiamoci, perché è impensabile immaginare di affrontare una tale emergenza in solitaria.

I buoni spesa restano una formula temporanea di aiuto ma che consentirà un sostegno immediato a coloro che, in questo periodo storico delicato, vivono un disagio quotidiano”.