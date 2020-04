Sono 25 i contagiati all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove la paura è quella di far partire un vero è proprio focolaio d’infezione.

Tutti sono risultati positivi dopo i contagi innescati da una paziente ricoverata nel reparto di Medicina del nosocomio puteolano e risultata positiva al coronavirus a seguito di un tampone effettuato dopo il trasferimento all’Ospedale del Mare, dove appunto era stato ripetuto il test.







Accesso vietato a familiari dei pazienti e persone non autorizzate, stop temporaneo ai ricoveri e al trasferimento da 118 per consentire la sanificazione radicale dell’ospedale a partire dai reparti di Medicina e Chirurgia, tamponi per tutti gli operatori e i pazienti dell’ospedale, garanzia della fornitura di dispositivi di protezione individuale per tutti gli operatori sanitari.

Questo quanto chiesto dai quattro sindaci dell’area, Vincenzo Figliolia di Pozzuoli, Josi Gerardo Della Ragione di Bacoli, Antonio Sabino di Quarto, Giuseppe Pugliese di Monte di Procida. Le richieste sono state fatte alla direzione generale dell’Asl Napoli 2 Nord e dell’ospedale di Pozzuoli nel corso di una videoconferenza.







Richieste accolte dai vertici sanitari dell’Asl e del nosocomio che si sono attivati ad horas per mettere in pratica le misure concordate in seguito all’isolamento del reparto di Medicina, dove ad oggi sono appunto risultati positivi al covid-19 ben 23 unità del personale sanitario e due pazienti.