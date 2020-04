Corso Superiore Giornalismo Geopolitico

La redazione della rivista di geopolitica eastwest, prodotta in Italia e distribuita in 50 paesi da 16 anni, ha deciso di mettere a disposizione la sua expertise a beneficio di coloro che vogliano imparare a realizzare un giornale, sia cartaceo che online. Il corso si svolge in 10 lezioni di due ore ciascuna, due volte a settimana. Le tematiche trattate in ogni lezione saranno: l’organizzazione strategica editoriale, il Metodo di lavoro della redazione, Il rapporto con i corrispondenti, la grafica e il layout, la testata e la geopolitica online, Gestione sito e SEO, Giornalismo fotografico, Le attività commerciali, La selezione delle notizie e il Giornalismo Geopolitico.

Dieci docenti d’eccezione, membri del comitato editoriale della rivista eastwest, condurranno le lezioni in webinar attraverso la piattaforma Zoom: Giuseppe Scognamiglio, Presidente di EWEI e Direttore di eastwest, introduce il corso e spiega le ragioni strategiche e l’organizzazione della macchina nelle sue grandi e approfondisce la linea editoriale. Fabrizia Falzetti, membro del comitato editoriale di eastwest e film producer, descrive il metodo di lavoro della redazione e le tempistiche. Silvia Settecasi, membro del comitato editoriale di eastwest e redattrice televisiva, descrive come commissionare gli articoli e i rapporti con i corrispondenti. Claudio Patriarca, membro del comitato editoriale di eastwest e grafico, descrive il lavoro dell’art director e il ruolo della gabbia grafica. Alessandra Guglielmetti, membro del comitato editoriale di eastwest e redattrice online, descrive come funziona una testata di geopolitica online, il caricamento dei contenuti e le scelte redazionali anche in base al SEO. Emanuele Pisapia, membro del comitato editoriale e web supervisor, descrive la gestione del sito e la collaborazione tra ragioni editoriali e ragioni SEO. Ilaria Sbarigia, membro del comitati editoriale di eastwest, documentarista, autrice e photoeditor, descrive la ricerca editoriale d’archivio e di immagini. Theresa Lindo, membro del comitato editoriale di eastwest e responsabile marketing, descrive le potenzialità commerciali di una testata di geopolitica cartacea e online. Marco Dell’Aguzzo, membro del comitato editoriale di eastwest e giornalista, spiega come avviene l’individuazione delle notizie e la scelta degli approfondimenti. Matteo Meloni, membro del comitato editoriale di eastwest, giornalista e ufficio stampa, spiega come avviene l’individuazione delle notizie e la scelta degli approfondimenti. Al termine del corso, EWEI rilascia un attestato di frequenza a chi abbia seguito almeno 8 lezioni in collegamento online/live e/o scaricandole dalla piattaforma webinar.

Costo del corso 295€ a persona, con partenza delle iscrizioni al 15 aprile 2020. Per maggiori informazioni sulla rivista e sul corso è possibile visitare la pagina https://eastwest.eu/it/corso-giornalismo-geopolitico