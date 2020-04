Emergenza coronavirus, ecco le serie tv Rai sospese

Ormai è trascorso più di un mese dal Dpcm 8 marzo, momento in cui la vita di tutti è cambiata radicalmente: a causa del decorso del coronavirus per tutto il Paese, è incominciata la quarantena forzata, con uniche brevi mobilitazioni giustificate da comprovati motivi di necessità o di salute.







Sui social network dilaga l’hashtag #IoRestoACasa: questo accompagna le foto sia di influencer, volti noti del mondo dello spettacolo, sia di persone comuni che si immortalano durante la pratica delle loro attività casalinghe. Uno dei passatempi più comuni è la visione di film e di serie tv, specialmente Rai. L’emittente ha sempre suggerito la familiarità di casa al suo grande pubblico abituale e non può che continuare a farlo in questo momento. Il lockdown, però, non ha risparmiato neanche il suo palinsesto: molte sono le serie con le riprese interrotte o rimandate a causa dell’emergenza sanitaria. Scopriamo insieme quali!









“Doc – Nelle tue mani”, riprese sospese e set rimandato in autunno

Il medical drama “Doc – Nelle tue mani” nelle ultime settimane ha conquistato un bacino di utenze che supera gli 8 milioni, aggiudicandosi così il 30% di share! Un picco altissimo, dovuto all’originalità della serie. Questa non solo porta sul piccolo schermo una realtà ospedaliera proprio in questa fase storica, ma la storia reale – con le aggiunte di fantasia degli sceneggiatori – del medico Pierdante Piccioni, il quale combatte attualmente in prima fila per il contenimento e il contrasto del coronavirus. A prestargli il volto è Luca Argentero. Per il dispiacere del pubblico, però, andrà in onda fino alla quarta puntata, mentre per il finale si dovrà aspettare il prossimo autunno. A causa dello scoppio epidemiologico, il set è stato immediatamente sospeso e le riprese verranno completate nei mesi a venire.

“Gli ultimi giorni di riprese sono stati pieni di preoccupazione, ogni momento di break veniva sfruttato per restare aggiornati sulla situazione” spiega Alberto Malanchino, nella fiction Gabriel. “Non sono riuscita a tornare a casa, sono rimasta a Roma”, aggiunge Matilde Gioli, nelle vesti della dottoressa Giulia. Sono tantissimi, infatti, gli attori che, a causa degli impegni lavorativi e delle ordinanze, sono rimasti bloccati nelle città interessate alle riprese senza poter tornare dalle loro famiglie.









“L’Amica Geniale 3” rischia di essere rimandata

Il vero boom televisivo appartiene a “L’Amica Geniale”, fiction campione di share e che sta emozionando attualmente gli USA, data la collaborazione con HBO. La serie tv ispirata alla tetralogia dell’anonima romanziera Elena Ferrante rischia di rallentare la produzione della terza stagione. Non sono ancora pervenuti comunicati ufficiali ma sono molti gli indizi che lo lasciano presagire: l’anno scorso, subito dopo il termine della messa in onda, la produzione si è attivata in primavera per effettuare i casting di comparse e ruoli secondari, per poi dare il via ai ciak in estate. In questi mesi, invece, si sarebbero dovuto effettuare i casting per i ruoli principali: il cast si sarebbe dovuto rinnovare.

“Mi dispiace lasciare Elena”, ha commentato la protagonista Margherita Mazzucco. “Spero che mi sostituisca qualcuna che ami Lila quanto la amo io”, ha aggiunto la coprotagonista Gaia Girace. La fase di provini richiede un lavoro certosino, dato che non è semplice capire chi può portare in scena al meglio le due protagoniste ormai adulte. Al momento non si può dare il via alla selezione e, fin quando questa non avverrà, non potrà essere fissata una data ufficiale per le riprese. Non si sa, quindi, se tutti i fan della serie di formazione dovranno aspettare un anno o di più per poterla rivedere sullo schermo Rai.









“Un posto al sole”, in onda solo le repliche

Correva il 1996 quando iniziava la prima stagione di “Un posto al sole”, una delle fiction Rai più longeve e più amate. Proseguirà anche dopo l’emergenza Covid-19 ma, al momento, le riprese delle nuove puntate sono cancellate e rinviate a data da destinarsi. Lo sviluppo delle vicende di Palazzo Palladini le si scoprirà più in là, attualmente vanno in onda soltanto le repliche della stagione registrata nel 2012.

“Molti telespettatori mi chiedono come mai nelle puntate in onda in questi giorni non si parli del Coronavirus. Noi abbiamo un magazzino di un mese di anticipo che serve proprio in emergenza, a Natale o a Ferragosto. E ora ci è servito. Le puntate nuove girate circa un mese fa – ha spiegato l’attore Patrizio Rispo – hanno coperto fino al 10 aprile. Quando riprenderemo, spero al più presto, credo che se ne parlerà come una cosa passata. Ora gli sceneggiatori scrivono da casa, sono pronti a rimediare a quanto scombussolato. Speriamo di riprendere quanto prima”.

Emanuela Francini