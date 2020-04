La Sardegna custodisce delle spiagge che sono veri e propri tesori del Mediterraneo, che non hanno nulla da invidiare ai gioielli caraibici o ai paradisi hawaiani.

Qui è possibile rilassarsi, prendere il sole, ma anche praticare sport acquatici. Sono sempre di più i turisti e gli abitanti dell’isola che si affidano a un’azienda di noleggio gommoni Sardegna per effettuare escursioni e gite in barca durante le vacanze o nel weekend. Ecco le migliori spiagge per una vacanza unica.

Spiaggia del Poetto

A pochi passi dall’affascinante capoluogo Cagliari, si trova la spiaggia del Poetto, una striscia balneare lunga 7 km di perfezione costiera. È possibile raggiungere questo paradiso attraverso una breve corsa in autobus, è la sede di un’atmosfera vibrante incorniciata da bar e ristoranti, dove praticare emozionanti sport acquatici come il windsurf e il kitesurf, le acque sono navigabili in barca. Sono presenti anche due stagni dove è possibile avvistare fenicotteri rosa.

Spiaggia di Liscia Ruja

Situata fra due villaggi affascinanti, questa è considerata una delle spiagge più belle della Costa Smeralda. Liscia Ruja ospita la sabbia più morbida dell’isola, mentre gli sport acquatici, i ristoranti eccelsi e il blu intenso del mare, la rendono un luogo magico in cui rilassarsi o concedersi una gita in barca incantevole.

Cala Mariolu

Ecco una preziosa insenatura a forma di ferro di cavallo che si trova sulla costa orientale della Sardegna e che offre alcuni dei migliori luoghi per praticare snorkeling: Cala Mariolu è una spiaggia indimenticabile, che merita sicuramente una visita. Dallo scavare con le dita dei piedi nella ghiaia, al bagno nell’acqua turchese, questo è il luogo perfetto per una vacanza al mare unica, per prendere il sole e per una gita in barca.

Spiaggia di Nora

A pochi chilometri da Pola, famosa per l’omonimo sito archeologico, Nora ospita una spiaggia meravigliosa oltre alle sue preziose rovine. La spiaggia stessa è costituita da una lunga striscia di sabbia bagnata da acque calme e limpide, che la rendono perfetta per il nuoto e la navigazione, particolarmente adatta per le famiglie. Un’altra caratteristica di questa spiaggia è la sua splendida vista sulla Torre del Coltellazzo, storica torre costiera che si erge da oltre 400 anni.

Spiaggia di Tuerredda

La spiaggia Tuerredda si trova all’estremo sud della Sardegna ed è una delle località più accoglienti di tutto il Mediterraneo. Questa spiaggia si presenta con una forma a V ed è lunga oltre mezzo chilometro. Ideale per rilassarsi, praticare sport acquatici come lo snorkeling e navigare in barca con amici o con tutta la famiglia, la sabbia e il mare fanno da cornice a un vero spettacolo balneare.

Cala dei Gabbiani

Qui le rocce si specchiano nelle acque limpide del mare e creano uno spettacolo davvero unico, una cornice costiera degna delle bellezze caraibiche con acque poco profonde, particolarmente ideale per le famiglie e per chi ama il relax. Le acque turchesi e la sabbia morbida, colorano questo piccolo spettacolo geologico in cui trascorrere una giornata o l’intera vacanza.