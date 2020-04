Le fasce d’attacco sono sempre state il fiore all’occhiello della rosa del Napoli. Gli esterni offensivi non sono mai mancati, anzi spesso si è parlato di sovraffollamento. Ora però il discorso sembra possa cambiare. Le ali destre azzurre al momento sono tre, ma soltanto una ha la certezza di esserci anche la prossima stagione.







Politano, arrivato a gennaio dall’Inter in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto, senz’altro sarà nel piano tecnico di Gattuso. Diversa la questione di Callejon e Lozano: lo spagnolo ha il contratto che scadrà a giugno (o comunque a fine stagione, nel caso si prenda la decisione di portare a conclusione il campionato in estate) ed è difficile, se non impossibile, che arrivi il rinnovo; il messicano non ha convinto il tecnico (soltanto cinque le presenze con Gattuso, tutte con ingresso nei minuti finali) e la società potrebbe pensare alla sua vendita.







Ecco perché Giuntoli è alla ricerca di un esterno destro d’attacco e l’ultima idea è Cengiz Ünder della Roma. Il turco è apprezzato dal ds partenopeo, sulle sue tracce già da prima che diventasse giallorosso, e la valutazione del cartellino si aggira sui 25 milioni. Il Napoli per far abbassare le pretese romaniste sta pensando ad inserire una contropartita tecnica nella trattativa. Il nome è quello di Hysaj, sul piede di partenza e in scadenza nel 2021. I capitolini sono proprio alla ricerca di un terzino e quindi in questo modo entrambe le società potrebbero soddisfare le proprie esigenze.

Salvatore Emmanuele Palumbo