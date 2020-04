Con un’ordinanza, il presidente Vincenzo De Luca ha prorogato “fino al 20 aprile la zona rossa di Ariano Irpino”.

Al momento, le zone in quarantena della Campania sono quelle che fanno capo ai Comuni di Paolisi (Bn), Lauro (Av) e Ariano Irpino (Av).







Non sono più 8 ma 3 i comuni “zona rossa” in Campania. Non c’è stata proroga e quindi non sono più “zona rossa” i Comuni del Vallo di Diano: Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta.