Parte l’attivazione dello stato di agitazione per l’affidamento appalto multiservizi indotto ANM Napoli gomma e ferro in seguito alla riduzione oraria ai 328 lavoratori che si occupano dei servizi.

Le OO.SS. U.L.S.S.A./C.NA.L. – CUB – USB – FAISA CISAL CESIL – CONF.A.I.L attivano lo stato di agitazione – vertenza affidamento appalto multiservizi indotto ANM Napoli gomma e ferro.

“Come temevamo, le società Coopservice e Karalis, nell’incontro tenutosi ieri in video conferenza hanno dichiarato che nell’attribuzione dei servizi affidati rispetto alla gara intendono assumere i lavoratori addirittura con una riduzione del 40% dei parametri orari contrattuali e di non voler riconoscere le condizioni di miglior favore.

Per quanto dichiarato dalle società, riteniamo illegittima la pretesa di voler subentrare avvalendosi della riduzione dei parametri orari dei lavoratori.

Oltretutto , visto anche la questione emergenza covid-19, la qualità della igienizzazione, sanitarie e pulizia, deve essere migliorata, di fatto riducendo le ore, la ripercussione ricadrebbe conseguenzialmente sulla qualità e l’efficienza dei servizi da garantire a tutta la comunità di ANM, lavoratori e soprattutto i viaggiatori.

Pertanto le OO.SS., si rivolgono ancora una volta alla stazione appaltante e al comune di Napoli, chiedendo un forte intervento in merito, in quanto ciò che le due aziende vogliono attuare è inverosimile, irragionevole e soprattutto irrispettoso nei confronti di questa platea lavorativa, la quale sono monoreddito, moltissimi già al di sotto della soglia minima di sopravvivenza, e oltretutto per anni hanno dovuto affrontare mille difficoltà per tutte le vicissitudini che hanno colpito ANM.

I Diritti dei lavoratori non si toccano”.

U.L.S.S.A./C.NA.L. – CUB – USB – FAISA CISAL CESIL – CONF.A.I.L