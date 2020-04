Sembrerebbe la scena tratta da un film e invece è accade a pochi passi, anzi a poche bracciate, da tutti noi. Uno splendido esemplare di squalo si sta godendo le acque pulite del Golfo di Napoli, in prossimità delle coste di Pozzuoli. Un video pubblicato sui social lo ritrae, mentre placido nuota nelle acque chiare.

Eravamo quasi abituati alle immagini di delfini che, ogni tanto, fanno capolino nel Golfo di Napoli e si fanno ammirare nel loro delicato volteggiare, in quelle danze leggere e sinuose. Di certo nessuno si sarebbe mai aspettato di avvistare, nel giorno di Pasqua, uno squalo che girovaga tranquillo e si gode quel mare cui noi ci stiamo abituando a rinunciare nel rispetto delle misure di contenimento del Covid.

Incredibile, ma vero, proprio nel momento in cui gli esseri umani sono costretti a fermarsi, a restare chiusi nelle proprie abitazioni, ad evitare spostamenti e passeggiate, a tenersi lontani dalla natura, questa riprende il sopravvento affermando tutto il suo vigore e la sua bellezza. E’ uno spettacolo inconsueto ed unico, vedere questo grande predatore che, completamente libero nel suo elemento naturale, si è avventurato, tra imbarcazioni ancorate, fin nelle acque del porto di Pozzuoli. Lo Squalo azzurro, comunemente conosciuto come “Verdesca”, che solitamente nuota in mare aperto, avrà approfittato del silenzio e della mancanza di essere umani che di solito sfrecciano in lungo e in largo lasciando in mare solo immondizia e distruzione, per farsi un “giretto” e avventurarsi in acque nuove.

Ancora una volta la natura torna padrona di se stessa e a noi non resta che riflettere su quanto questa terra ci abbia dato e quanto gli uomini siano stati capaci di distruggere e modificare a rischio della loro stessa vita. Un monito che sembra non avere fine.