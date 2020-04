Un servizio gratuito di consulenza odontoiatrica offerto agli stabiesi. Questa la nuova iniziativa lanciata da Stabia Solidale, un gruppo Facebook nato dall’idea di Giuseppe Caruso, grazie alla collaborazione avviata con la dott.ssa Tina Donnarumma, titolare dello Studio Donnarumma sito a Castellammare di Stabia in Corso Vittorio Emanuele 33.







Nel corso della quarantena, non potendo recarsi presso uno studio medico specializzato, si è magari costretti a cercare di capire da soli a cosa siano dovuti determinati fastidi e come trovare il giusto rimedio. Pertanto, piuttosto che lasciare il cittadino vedersi costretto ad intervenire autonomamente su quello che è l’effetto, gli si offre la possibilità di interfacciarsi con l’odontoiatra, anche se da remoto, al fine di ricevere supporto o informazioni utili in merito a un quadro doloroso che non si sa come gestire o sui farmaci da prendere per alleviarlo.







“Siamo orgogliosi di poter offrire l’ennesimo servizio gratuito alla cittadinanza – ha affermato Giuseppe – Diversi professionisti, mossi da un forte spirito di solidarietà, stanno rispondendo con grande entusiasmo al nostro appello, mettendo le proprie competenze e la propria esperienza a servizio del prossimo”.

Per usufruire del servizio basta prenotarsi mediante l’invio di un messaggio privato su Facebook alla dott.ssa Donnarumma, la quale ha invitato i propri colleghi a unirsi a questa campagna solidale.