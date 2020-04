Doppio appuntamento settimanale con “Rugby, passione italiana” il podcast ufficiale della FIR disponibile in esclusiva sull’applicazione ufficiale della Federazione Italiana Rugby, scaricabile per iOS e Android da App Store e Play Store o accedendo ad app.federugby.it

Dopo le prime puntate andate in onda durante il Sei Nazioni con il capitano degli Azzurri Luca Bigi e il curatore del Museo del Rugby Corrado Mattoccia, ospiti di Andrea Cimbrico nella puntata di lunedì 13 aprile sono il Responsabile del Rugby di Base FIR Daniele Pacini e il Professor Stefano Baia Curioni, Professore Associato del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano e Consigliere Federale: l’emergenza da Covid-19, l’impatto sul rugby domestico italiano, criticità e opportunità per la ripartenza del movimento sono al cuore del dibattito. Mezz’ora da non perdere per chiunque viva quotidianamente il rugby e voglia cogliere spunti per il futuro del proprio Club.

Giovedì 16 si parlerà, invece, di sport e responsabilità sociale, con l’impegno attivo degli staff medici delle due franchigie italiane di Guinness Pro14, rappresentati dalla dott.ssa Silvia Mazzariol per la Benetton Rugby e da dott. Rocco Ferrari per Zebre RC, nell’emergenza Coronavirus.

Un podcast che vuole, soprattutto, sensibilizzare sui rischi del contagio, su come evitarli e far conoscere il contributo fattuale dei “doc” del rugby alla gestione della pandemia.

La dott.ssa Mazzariol, anestesista-rianimatore Ca’ Foncello, racconta la propria battaglia in prima linea mentre sogna il ritorno del rugby giocato.