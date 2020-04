I poliziotti di Santa Maria Capua Vetere lavorano quotidianamente sotto stress psicofisico sia per l’emergenza sanitaria in atto che per il clima di alta tensione venutosi a creare per le frequenti proteste violente dei detenuti.

"Attendiamo con fiducia e serenità gli accertamenti da parte degli organi competenti, ma non tolleriamo i processi sommari e le gogne mediatiche da parte di coloro che, in un momento così difficile e delicato, si accaniscono contro la Polizia Penitenziaria, impegnata quotidianamente in prima linea per garantire l'ordine e la sicurezza degli istituti e quindi dei cittadini". E' quanto affermano i responsabili del sindacato Si.N.A.P.Pe, Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria.

Durante una perquisizione straordinaria nei reparti è stata rinvenuta e sequestrata una grande quantità di strumenti atti ad offendere che avrebbero potuto provocare conseguenze gravissime in termini di sicurezza e rischio per l’incolumità degli agenti