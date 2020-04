Terzo giorno di fila senza contagi per il comune di Torre del Greco. Il numero totale degli infetti sembra essersi stazionato, lo ufficializza il Centro Operativo Comunale in sinergia con L’Asl Na 3 e la Protezione Civile.

L’esito dei 28 tamponi effettuati in data odierni, tutti negativi, il computo dei cittadini infetti resta stabile.







Da Palazzo Baronare fanno sapere che, al momento sono 15 gli ospedalizzati, mentre sono posti in isolamento domiciliare 25 pazienti. A vincere la battaglia contro il coronavirus sono in totale 30 cittadini mentre, purtroppo, 17 non ce l’hanno fatta. I numeri contenuti e l’assenza di nuovi contagi lasciano ben sperare per il futuro della città e per l’inizio della Fase 2.

Un ottimo risultato ottenuto grazie all’eccellente condotta della cittadinanza torrese, dimostrata soprattutto durante la giornata festiva di pasquetta. A confermarlo sono le forze dell’ordine che, durante l’intensa fase di monitoraggio della città e dei suoi punti nevralgici, ha comunicato di non aver elevato neanche un verbale e di non aver sorpreso nessun furbo ad infrangere le ordinanze.







“Abbiamo saputo esprimere, in modo responsabile e consapevole, la più bella immagine di collettività”, ha commentato il primo cittadino Giovanni Palomba. E per quanto riguarda la terza giornata conclusasi con contagi zero: “Nonostante i numeri sembrino rassicurarci bisogna usare assoluta cautela ed attenzione”.

Nonostante Torre del Greco riesca con successo a contenere il decorso della pandemia, non bisogna abbassare la guardia.“Non siamo per nulla fuori dalla crisi epidemiologica in atto, né dobbiamo ritenere, erroneamente, che il peggio sia passato – ha spiegato Palomba – inizia, forse, ora la fase più delicata per la città che richiede, da parte di tutti, un grande senso di responsabilità. Uscire ora, infatti, in modo indiscriminato ed ingiustificato significherebbe esporci tutti al rischio di una nuova eventuale situazione di crisi. Dobbiamo essere consapevoli e restare, tutti, a casa. Non sfiduciamoci e non molliamo proprio adesso”.