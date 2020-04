Dopo 48 ore di fila con contagi zero, si verificano altri casi di Covid-19 nel Comune di Castellammare di Stabia. L’ultimo è stato confermato ieri pomeriggio dalla Protezione Civile della Regione Campania: il bilancio sale a quota 35.

Per l’ennesima volta, un infermiere è diventato un paziente: l’uomo di 49 anni in seguito alla dimostrazione di alcuni sintomi sospetti come crisi respiratorie e febbre alta, è stato sottoposto nei giorni scorsi al tampone, il cui esito è stato positivo al coronavirus. Al momento è posto in isolamento domiciliare.

Non solo brutte notizie, in mezzo al buio un barlume di speranza. Arrivata la conferma dall’Asl: una paziente di 72 anni è stata dichiarata ufficialmente guarita dopo gli ultimi due tamponi, risultati entrambi negativi. Sono 8 pertanto i cittadini guariti a Castellammare di Stabia.

Facendo un punto della situazione, il computo dei cittadini contagiati sale così a 35 di cui 11 operatori sanitari: 23 tuttora positivi, 5 deceduti e 8 guariti, mentre in isolamento domiciliare ci sono 58 persone.

Continua no stop l’attività di sorveglianza della Polizia Municipale. Gli agenti hanno controllato 316 persone, denunciando 2 cittadini che circolavano in strada senza valida motivazione, sanzionati con una multa da 400 euro e l’obbligo di quarantena per 14 giorni. Da palazzo De Fusco l’invito è sempre lo stesso: “La diffusione del virus è ancora elevata e non dobbiamo mollare la presa. Restiamo uniti, evitiamo i contatti sociali e tutti insieme, con maturità e senso di responsabilità, vinceremo questa sfida”.

Gli stabiesi, intanto, continuano a dimostrare il loro grande cuore: sono pervenute 38 donazioni, per un totale di 13.110 euro, sul conto corrente del Comune di Castellammare di Stabia dedicato alla raccolta fondi per l’acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari per le persone bisognose e di strumenti di protezione per il personale sanitario dell’ospedale San Leonardo. Un gesto di sostegno concreto che stringe la cittadinanza in un grande abbraccio.

Le coordinate del conto corrente sono le seguenti:

Intestatario: Comune di Castellammare di Stabia Fondo Emergenza Covid-19

IBAN: IT20N0514222100CC1016015617

BIC (per l’estero): BCPTITNNXXX