Parte il conto corrente comunale finalizzato alla raccolta fondi destinati alle famiglie più indigenti nel Comune di Vico Equense.









Dopo i buoni spesa, proseguono le iniziative solidali per la città della Penisola Sorrentina in questo momento di emergenza sanitaria nazionale. Il conto corrente è stato voluto dall’amministrazione Buonocore per offrire solidarietà e un sostegno concreto a tutti i nuclei familiari che al momento, a causa dello stop delle attività o in mancanza di un reddito stabile, versano in serie difficoltà economiche.









La cittadinanza tutta è invitata a contribuire e a dimostrare il suo grande cuore, alleviando le sofferenze dei propri concittadini. Chiunque volesse fare una donazione potrà farla utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Intestatario: Comune di Vico Equense

IBAN:

Causale: Emergenza Covid-19

Si ricorda, inoltre, che sabato 18 aprile è l’ultimo giorno per presentare l’istanza per beneficiare dei buoni spesa messi a disposizione dal Governo Conte ai Comuni per l’acquisto di beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali aderenti. Queste possono essere inviate tramite modulo di contatto, al fine di velocizzare l’elaborazione e la successiva erogazione del contributo, oppure via email all’indirizzo protocollo@pec.comunevicoequense.it.