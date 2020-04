Ieri ben 148 guariti, confermato il calo dei contagi: la Fase 2 più vicina

Sette i decessi ieri 16 aprile, in Campania. Dati positivi quelli di ieri che hanno visto decrescere il numero dei contagiati.

Un dato positivo arriva, invece, dai guariti che oggi sono 148 mentre il numero complessivo dei guariti sale a 631 (di cui 457 totalmente guariti e 174 clinicamente guariti).







Il totale dei deceduti giunge a quota 293.

Il computo finale dei tamponi effettuati in regione Campania a tutta la giornata di ieri 16 aprile, è di 43.697 di cui 3.951 quelli risultati positivi in totale dall’inizio della pandemia.





Questi i dati provincia per provincia, come dal grafico:

– Provincia di Napoli : 2.109 (di cui 826 Napoli Città e 1283 Napoli provincia)

– Provincia di Salerno : 599

– Provincia di Avellino : 423

– Provincia di Caserta : 393

– Provincia di Benevento: 164

– Altri in fase di verifica Asl: 263









Intanto il governatore De Luca parla di Fase 2: “…saremmo anche noi felici di avere qualche apertura in più delle attività commerciali, ma lo faremo da persone responsabili, per ragioni di tutela delle nostre famiglie e delle nostre comunità, non per ragioni di opportunismo”.