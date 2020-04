Brutte notizie per il Comune di Sant’Antonio Abate. Nelle ultime 48h, si sono registrati altri due casi di positività al Covid-19.

La conferma è arrivata dalla Protezione Civile dalla Regione Campania. I soggetti, dopo aver avvertito alcuni sintomi sospetti come febbre e crisi respiratorie, sono stati sottoposti al tampone che è risultato positivo. Al momento sono disposti in isolamento domiciliare insieme ai loro nuclei familiari.

Altri 7 tamponi eseguiti, il totale di quelli negativi sale a 53, mentre il computo dei cittadini contagiati ammonta a quota 5.

“Auguro a loro una pronta guarigione. Dobbiamo stringere i denti ancora un po’. Questo nemico non ha pietà” ha spiegato il sindaco Ilaria Abagnale. “L’unico modo per sconfiggerlo è restare confinanti in casa. Non uscite – ha esortato il sindaco – se non per comprovate esigenze. Fatelo non solo in rispetto della vostra vita ma anche di quella altrui. Insieme ne usciremo!”

Questo periodo è difficile su tutti i versanti, specialmente quello economico. Un momento buio, pronto ad essere colorato dalla generosità degli abatesi che desiderano sostenere concretamente i concittadini che vivono un momento d’indigenza.

Il Comune, grazie alla solidarietà del titolare del supermercato “Conad De Martino”, sito in via Scafati al civico 342, ha acquisito 34 “Buoni Spesa” dal valore di 30 euro ciascuno. Questi, sono stati affidati all’Ufficio Politiche Sociali, che si sta occupando di destinarli ai beneficiari.

Emanuela Francini