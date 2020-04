Buone notizie per il Comune di Sorrento. Il Dipartimento della Protezione Civile della Campania ha dichiarato i primi tre cittadini guariti dal Covid-19. Si tratta di una donna di 80 anni, di una donna di 59 e, infine, un uomo sempre di 59 anni. Un fatto che rincuora e da speranza alla cittadinanza sorrentina e al sindaco Giuseppe Cuomo: “Non si deve mollare, dobbiamo pazientare, sacrifichiamo le nostre abitudini per il bene della comunità”.







Un piccolo sospiro di sollievo è stato tirato, certo, ma la guardia va mantenuta alta: ieri, infatti, è stato registrato e confermato dall’Asl un altro caso di coronavirus in città, nel primo pomeriggio. È un uomo che, a seguito dell’avvertimento di sintomi sospetti come crisi respitarie e innalzamenti febbrili, è stato sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. Si tratta di un paziente riconducibile a un nucleo familiare che ha già presentato altri casi nelle precedenti settimane e che, pertanto, è disposto in isolamento domiciliare già da molto tempo.







Aggiornando i conti, il computi dei contagi nel Comune di Sorrento ammonta a quota 16, quello dei guariti a 3 e quello dei deceduti a 2. I vertici delle attività e degli esercizi finalizzati al turismo, continuano a restare ai piedi di Pilato. In vista della Fase 2, tra i possibili scenari, c’è una riapertura graduale dopo il 4 maggio, com’è stato spiegato dai microfoni di Palazzo Chigi. Ma il via avverrebbe a macchia di leopardo, di fatto, il Governatore De Luca ha dichiarato di valutare possibili riaperture di alcuni esercizi commerciali ma non sono ancora pervenute informazioni dettagliate.







Secondo Lorenza Bonaccorsi e Sandra Zampa gli italiani potranno andare al mare e in vacanza ma il come e il quando restano un’incognita. Al momento, l’unica alternativa per mantenere il distanziamento sociale in spiaggia sembra il box in plexiglass. Non si sa, quindi, come, quando e se potrà il Comune di Sorrento e la Penisola Sorrentina tutta riattivare la movida turistica nei prossimi mesi.

Emanuela Francini