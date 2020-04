Boscotrecase: maltratta ed aggredisce la moglie. Arrestato 33 enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni un 33enne incensurato di Boscotrecase.

La moglie ha chiesto aiuto ai carabinieri. I militari, allertati dal 112, hanno bloccato l’uomo che, dopo aver aggredito la vittima, era ancora in casa. La donna è stata visitata presso l’ospedale di Castellammare di Stabia e ritenuta guaribile in 3 giorni.







La donna ha denunciato ai carabinieri diverse aggressioni da parte del marito avvenute in passato. L’arrestato è stato condotto in carcere.