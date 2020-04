Cosa ne sarà del campionato ancora non è dato saperlo, ma che si torni a giocare o meno, le possibilità che il Napoli nella prossima stagione non disputi la Champions League sono alte. Il tesoretto derivante dalla qualificazione alla coppa più prestigiosa d’Europa non andrebbe quindi a rimpinguare le casse della società. E per ovviare a questa situazione la prima soluzione pensata è la cessione di pezzi pregiati dell’attuale rosa.

Diversi i calciatori che potrebbero fare le valigie

Sono in molti i possibili partenti, tra chi è in scadenza di contratto, chi ormai vede conclusa la sua esperienza partenopea e chi vorrebbe migrare verso altri lidi per un contratto migliore o per tentare maggior fortuna.

Callejon via a parametro zero in estate

La prima certezza è l’addio di Callejon. Lo spagnolo andrà sì via a parametro zero, per la scadenza del contratto, ma per la società saranno 3 milioni di euro all’anno di risparmio. Ancora ignota però la meta del numero 7: sul tavolo un ritorno in Spagna (Valencia su tutte), l’offerta del Fenerbahce e i contratto da capogiro dell’Estremo Oriente.

Da Koulibaly, Allan e Milik arriverebbero soldi importanti

Le cessioni milionarie potrebbero invece arrivare da tre pezzi pregiati come Koulibaly, Allan e Milik. Il difensore è valutato oltre 100 milioni da De Laurentiis, il centrocampista non andrà via per meno di 60 milioni e l’attaccante, arrivato quattro anni fa per 32 milioni, difficilmente procurerà una minusvalenza nonostante la scadenza nel 2021. La vendita dei tre porterebbe a quasi 200 milioni di incasso.

Kalidou tra Parigi e Manchester, Allan verso Ancelotti

Paris Saint Germain e Manchester United, queste le due compagini al momento più interessate a Koulibaly e che potrebbero permettersi un investimento così elevato. Su Allan invece è forte l’interesse dell’Everton: il club allenato da Ancelotti aveva già presentato a gennaio un’offerta ad ADL di 50 milioni, rimandata però al mittente. Bisognerà alzare il tiro per far arrivare il brasiliano a Liverpool.

Milik cercato dalla Juventus

Un discorso a parte va fatto per Milik. Il polacco infatti è l’ultima idea balzata alle menti dei dirigenti della Juventus. Per i bianconeri il 99 azzurro sarebbe il profilo ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo nella prossima stagione, dati anche i probabili addii di Dybala e Higuain. La destinazione troverebbe il totale gradimento del calciatore, che vedrebbe anche raddoppiato il suo ingaggio (attualmente percepisce 2,5 milioni).

Anche Lozano potrebbe allontanarsi da Napoli

Sul piede di partenza anche Lozano, mai realmente nei piani di Gattuso e protagonista di una prima stagione tutt’altro che positiva con la maglia del Napoli. Il messicano ha attirato l’attenzione di Atletico Madrid e Siviglia, che però per ora non offrirebbero più di 20 milioni, cioè metà di quanto è stato pagato appena nove mesi fa. Se sarà divorzio, non lo sarà mai per meno di 40 milioni.

Andranno via tutti?

I nomi sono tanti, ma la società ci ha abituato a non esagerare con le cessioni nella stessa sessione di mercato. Sarà dunque difficile che tutti i sopracitati andranno via, ma almeno una, se non due rinunce davvero importanti arriveranno.

Salvatore Emmanuele Palumbo