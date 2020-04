Chiusi tutti gli esercizi commerciali e le attività aperte al pubblico nel Comune di Castellammare di Stabia nei giorni 25 aprile e 1 maggio. Lo dispone il sindaco Gaetano Cimmino nell’ordinanza da poche ore firmata.









A fare eccezione saranno solo le farmacie e le edicole presenti sul territorio comunale. Le edicole, in particolare, rispetteranno la chiusura alle ore 14. Vietati negli stessi giorni – salvo motivazioni di necessità e con la sola esclusione dei veicoli del trasporto pubblico, del soccorso e delle forze dell’ordine – l’accesso, la permanenza e l’attraversamento della villa comunale, dell’arenile di corso De Gasperi, della località di Pozzano e dei relativi litorali, arenili e battigie, dell’area del monte Faito con divieto di accesso alle strade che conducono ai boschi di Quisisana e alla Fontana del Re. Saranno ancora più intensi i monitoraggi e i controlli ad opera della polizia municipale, la quale sorveglierà il transito veicolare nelle strade in cui vige il divieto e per tutti gli altri obblighi stabiliti dalle disposizioni statali, regionali e comunali.

Una decisione adottata da Palazzo Farnese a scopo preventivo, evitando ulteriore contagi da Covid-19. “Il nostro sforzo ha dato risultati importanti, non vanifichiamoli. Restiamo a casa, continuiamo a rispettare le regole e ad evitare i contatti sociali” così Cimmino.









Ma passiamo ai risultati importanti poco prima accennati. Dopo tante settimane di agonia la cittadinanza stabiese può aprirne una nuova con positività. Tre cittadini sono ufficialmente guariti e nessun nuovo contagio da Covid-19 è stato registrato anche nella giornata odierna a Castellammare di Stabia. Si tratta del quarto giorno di fila senza nessun nuovo caso di positività in città.

I pazienti guariti sono un medico di 50 anni, un operaio di 46 anni. Guarita anche la figlia 24enne di una delle vittime stabiesi che ha perso la vita nei giorni scorsi.

Il computo dei cittadini contagiati resta fermo a 35, di cui 18 tuttora positivi, 5 deceduti e 12 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono attualmente 71 persone.

La polizia municipale, inoltre, ha controllato 183 cittadini, tutti muniti di regolare autocertificazione comprovante la valida motivazione per circolare in strada.









“Queste guarigioni indicano un segnale davvero confortante, che evidenzia che siamo sulla strada giusta per vincere questa sfida”. Così Getano Cimmino che si complimenta con i suoi concittadini: “State dimostrando grande maturità e senso di responsabilità, ma i riscontri positivi degli ultimi giorni non devono indurci a cantare vittoria. Continuiamo così per proiettarci nel migliore dei modi verso la fase 2 della gestione dell’emergenza”.

Emanuela Francini