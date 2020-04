L’avviso rientra nelle misure di sostegno previste dal Piano Socio Economico della Regione Campania che ha stanziato in questa fase 908 milioni di euro per le fasce deboli

Coronavirus in Campania, misure per sostegno a famiglie con figli sotto i 15 anni. Approvato il bando contenente le misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per l’emergenza Covid-19.







L’avviso rientra nelle misure di sostegno previste dal Piano Socio Economico della Regione Campania che ha stanziato in questa fase 908 milioni di euro per le fasce deboli e il sostegno lavoratori e imprese colpite dalla crisi. Sono già stati pubblicati i bandi per le microimprese e per i professionisti/lavoratori autonomi.

QUI LA PROCEDURA: http://www.regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/piano-socio-economico-sostegno-a-famiglie-con-figli-sotto-i-15-anni-microimprese-professionisti-lavoratori-autonomi-ecco-gli-avvisi?page=1