Trovare immagini gratuite da utilizzare a scopi commerciali, ad esempio all’interno di un sito internet, di un ecommerce o anche di una pagina social non è mai facile. Ma ci sono diversi siti internet che propongono immagini di grandissima qualità perfetti per il compito che devono svolgere. Si possono infatti utilizzare immagini gratis di gran qualità mettendo da parte ovvietà e banalità che caratterizzano molte immagini presenti sul web. C’è poi la tranquillità di utilizzare fotografie perfette senza disturbare nessuno e senza incorrere in pericolosi inconvenienti.

Quindi le possibilità di trovare immagini gratuite su internet non mancano affatto. Per comprendere da dove cominciare ti aiuteremo noi con un piccolo elenco di siti internet utili a fornirti immagini di ottima qualità senza spendere un euro. Vediamo quali sono.

Burst di Shopify

La prima proposta che andiamo ad analizzare è Burst ed è un prodotto della famiglia Shopify. Sono diversi i settori in cui potrai trovare tutte le immagini che stai cercando, decisamente perfette per dare una nuova linfa al tuo ecommerce. Ogni immagine è stata infatti realizzata con lo scopo di fornire un prodotto perfetto per l’ecommerce. Burst permette una navigazione semplificata per la gestione dei vari menu in modo da rendere la ricerca più immediata. La disponibilità di immagini non è un problema, la qualità assolutamente degna di nota. Tutte le immagini sono assolutamente professionali e sono utilizzabili gratuitamente.

Gratisography

Tra i migliori siti per immagini gratuite c’è anche l’ottimo Gratisography. Si tratta di un ottimo sito, costantemente aggiornato, dotato di un’ottima disponibilità di immagini ad alta risoluzione. Il sito si concentra soprattutto su immagini molto divertenti e originali. Un luogo perfetto dove trovare immagini ideali per far risaltare al meglio il proprio sito internet. Manco a dirlo, le immagini sono gratuite per l’uso commerciale.

Superfamous

Forse poco conosciuto ma decisamente utile è Superfamous, soprattutto per un pubblico che cerca immagini astratte o votate alla natura. La raccolta è assolutamente sconfinata e tutte le immagini sono utilizzabili gratuitamente, ma c’è l’obbligo di fornire l’attribuzione, elemento che potrebbe far storcere il naso ad alcuni. Ma ne vale la pena e si può chiudere un occhio. Quindi le immagini gratuite sono perfette per chi non si crea problemi nel citare l’autore.

Startup Stock e MMT

Molto interessanti risultano anche Startup Stock e MMT. Il primo permette di utilizzare immagini gratuite decisamente dedicate ad un pubblico di blogger, sviluppatori o designer. Le sue immagini sono per la maggior parte focalizzate sulla tecnologia. Non mancano immagini con soggetti altamente tecnologici: uffici e computer sono i principali protagonisti delle immagini di Startup Stock e il nome dovrebbe essere già un chiaro indizio della destinazione d’uso. Si possono usare gratuitamente dal punto di vista commerciale.

MMT è invece una raccolta molto interessante per l’utilizzo di immagini gratuite dal punto di vista commerciale. Sul sito vengono infatti aggiunge molte immagini ogni settimana, cosa che lo rende molto aggiornato e al passo con le richieste di chi lo utilizza per aggiornare siti internet, social ed ecommerce. Focalizzato molto sulle immagini macro e sulla fotografia naturalistica. Le immagini sono divise per categoria ma si trovano anche tramite tag, colori e orientamento. Molto utile.