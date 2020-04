Silvio Berlusconi prende posizione sul ruolo della Cina nell’epidemia da coronavirus, e lo fa durante la trasmissione “Quarta Repubblica”, condotta da Nicola Porro.

Le dichiarazioni dell’europarlamentare e presidente del partito Forza Italia sono molto vicine a quelle del presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, vediamo perché.









Trump infatti, come avevamo riportato in un altro nostro articolo, aveva affermato, durante l’annuncio dove confermava i tagli finanziari al WHO, che “gli Stati Uniti contribuiscono al lavoro dell’OMS con 452 milioni di dollari, mentre la Cina con 42 milioni di dollari”, inoltre che “se l’OMS avesse fatto il suo lavoro, facendo arrivare subito i propri esperti in Cina per valutare la situazione in modo oggettivo, e denunciando la mancanza di trasparenza da parte della Cina, sarebbe stato possibile contenere l’epidemia nel suo primo focolaio, con un numero di decessi molto, molto inferiore rispetto a quello attuale”.

Il presidente USA ha poi firmato il “Memoradum sulla fornitura di assistenza COVID-19 alla Repubblica italiana”, dove ha anche scritto che “la Repubblica italiana” é uno degli alleati “più vicini e più vecchi”, ma anche che “il governo italiano” aveva richiesto “l’assistenza degli Stati Uniti”.



Silvio Berlusconi affermerà durante la trasmissione Quarta Repubblica quanto segue: “Il tentativo della Cina di tenere nascosto il virus e minimizzare quello che stava succedendo è stato assolutamente deprecabile e ha avuto come conseguenza il dilagare poi dell’epidemia prima in Cina e poi in tutto il Mondo.









Ecco, non mi sembra che la Cina esca bene da questa vicenda. Credo, invece, che il mondo libero ne uscirà più consapevole del pericolo che io più volte ho denunciato di una egemonia globale, di un totalitarismo comunista nel ventunesimo secolo.

Questo nostro mondo ne uscirà più determinato e capace di rispondere in modo unito e coerente”.

Andrea Ippolito