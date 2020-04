Coronavirus, il Tocilizumab funziona anche a Brescia: ecco i risultati dell’intuizione del Cotugno di Napoli. I ricercatori dell’Università di Brescia hanno pubblicato i dati sui primi 100 pazienti con Covid-19 trattati con il farmaco antiartrite Tocilizumab presso gli Spedali Civili di Brescia. Nel 77% dei pazienti trattati, affermano, le condizioni respiratorie sono migliorate o stabilizzate. Si tratta della serie ad ora più ampia al mondo di pazienti trattati con Tocilizumab. Fa seguito ai risultati incoraggianti ottenuti in 20 pazienti in Cina e nei primi due pazienti italiani trattati all’Ospedale Cotugno di Napoli.







Coronavirus, il Tocilizumab funziona anche a Brescia

I risultati saranno pubblicati sulla rivista Autoimmunity Reviews a luglio. Lo studio, spiega l’Università, “mostra che la polmonite Covid-19 con sindrome da distress respiratorio acuto è caratterizzata da una sindrome iperinfiammatoria. E sostiene l’ipotesi che la risposta al Tocilizumab si associ ad un significativo miglioramento clinico”. Anche l’Agenzia italiana del farmaco ha avviato uno studio sul tocilizumab, su 330 pazienti, che è al momento in corso.

Riconoscimento all’equipe dell’ospedale Cotugno di Napoli

“L’annunciata pubblicazione sulla rivista Autoimmunity Reviews dei risultati positivi ottenuti con il Tocilizumab nel trattamento dei pazienti Covid19 è un riconoscimento importantissimo all’equipe dell’ospedale Cotugno di Napoli e al professore Paolo Ascierto. I test realizzati presso gli “Spedali Civili” di Brescia, che hanno confermato i successi nel 77 per cento dei casi, dimostrano che siamo sulla strada giusta. L’obiettivo è trovare le cure appropriate per i devastanti effetti della polmonite bilaterale interstiziale provocata dal coronavirus sull’uomo. Bisogna proseguire su questa strada, tutti insieme per sconfiggere il virus”. Questo il post pubblicato su FB dalla deputata di Italia Viva Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera.